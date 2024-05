Suspeito de matar “Tutu Vaqueiro” após lhe pedir um copo de água é preso em Pau dos Ferros

A prisão do suspeito, um homem de 33 anos, aconteceu nesta quarta-feira (29). O crime aconteceu no dia 7 de abril deste ano, por volta das 21 horas, em Pau dos Ferros. Segundo as investigações, Francinaldo Severino Silva Oliveira, o “Tutu Vaqueiro” foi brutalmente assassinado em sua própria residência. O autor do crime teria se aproximado da vítima, iniciado uma conversa amigável, solicitado um copo de água e, em seguida, desferido um disparo fatal. A polícia ainda investiga a motivação e quem teria sido o mandante do crime.