Prefeitura anuncia atrações locais do MCJ e divulga novidades para o evento. O lançamento das atrações locais que irão se apresentar no São João de Mossoró aconteceu na noite desta quarta-feira (14), no Hotel Thermas. Esta foi a primeira vez que a prefeitura realizou um evento específico para divulgar os artistas da terra, assim como já acontece com as atrações nacionais. Na oportunidade, o prefeito Allyson Bezerra ainda anunciou novidades que acontecerão durante o MCJ 2024.