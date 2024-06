MCJ deste domingo com o forrozeiro Amazan e o humorista Zé Lezin

No São João mais cultural do mundo, a festa segue neste domingo (16). No Polo Arraiá do Povo (Feira do Bode), a animação fica por conta de Forró da Mídia, Werick Mendes e Amazan, a partir das 11h. Já no polo Poeta Antônio Francisco o público se encontra no show do humorista Zé Lezin, a partir das 20h. A programação tem sequência nos polos São João, Cidadela, Anima Chuva, Circo do Forró e na Arena Deodete Dias.