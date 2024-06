Confira pontos extras de vacinação contra a Poliomielite esta semana em Mossoró

Nos pontos extras, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizará vacinas contra poliomielite, Covid-19, Influenza, entre outras. A estratégia é ampliar a oferta dos imunizantes à população, aumentar consequentemente os índices de cobertura vacinal no município. Pontos extras são: Cidadela e Universal Park, de quarta a sexta-feira (18h às 22h). No Polo Igreja de São João, Quinta e sexta-feira (18h às 22h) e no Polo Arraiá do Povo, sábado e domingo (11h às 18h).