Tibau divulga programação completa do São João na Praia 2024

O São João na Praia 2024 acontece entre os dias 5, 6 e 7 de julho, com apresentações culturais das escolas, concurso de Quadrilhas e shows com artistas regionais. O evento é mais do que uma festa, é um resgate cultural de Tibau. A cidade está retomando suas tradições e trazendo benefícios para a população, com um evento que valoriza a cultura local e impulsiona a economia.