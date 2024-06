MCJ 2024: Estação das Artes terá noite sertaneja nesta sexta-feira, 21

Sobe ao palco do polo principal do Mossoró Cidade Junina, na noite de hoje, Simone Mendes, Raphaela Santos, Jackson Menezes e o cantor Bruno, que fará sua apresentação sozinho, em virtude de uma cirurgia de urgência à qual a dupla dele, o cantor Marrone, foi submetido. Os shows começam às 20h; confira a programação completa do MCJ nesta sexta.