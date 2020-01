Jogador Maranhão, ex-Potiguar, morre aos 70 anos no Hospital Tarcísio Maia

Everaldo Silva Gomes, 70, o ex-jogador de futebol “Maranhão”, destaque sobretudo nos anos 70 no Potiguar, faleceu na tarde desta terça-feira (15), no Hospital Regional Tarcísio Maia. VEJA VÍDEO sobre sua carreira

Everaldo Silva Gomes, 70, o ex-jogador de futebol "Maranhão", destaque sobretudo nos anos 70 no Potiguar, faleceu na tarde desta terça-feira (15), no Hospital Regional Tarcísio Maia. O atleta atuou também no ABC, no futebol amazonense, no Fluminense de Feira de Santana e outros clubes. Maranhão morreu devido complicações da diabetes, doença que enfrentava havia alguns anos.

"Viajei muito, mas dinheiro eu não ganhei porque naquele tempo não se ganhava dinheiro", relembrou em entrevista à TCM, exibida em abril do ano passado.

No mês passado, o meia-atacante foi submetido a cirurgia no e precisou amputar uma perna. Ele estava internado no Tarcísio Maia.

Segundo o jornalista Carlos Santos, ao noticiar o procedimento cirúrgico no blog, disse; "Parece ironia do destino. Quem fazia a alegria do povão (com a camisa do Potiguar) em dribles, passes milimetricamente certos e com o gol, ficará sem uma das "canetas", escreveu no blog.

O crescente comprometimento de sua vida, devido avanço da diabetes, levou equipe médica a essa decisão.

Quanto à cirurgia, transcorreu normalmente "sem intercorrências negativas". Como ele sofreu uma queda, com fratura do fêmur, precisou passar por outro procedimento.

A TCM fez uma reportagem sobre o atleta para o programa Tela Espórtiva, sobre sua história no futebol local.