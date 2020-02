Diretores de hospitais são submetidos às diretrizes do governo Fátima

A manhã desta quarta-feira, 23, foi dedicada ao primeiro encontro do secretário Estadual da Saúde, Cipriano Maia, com diretores de hospitais e unidades de referência da rede da Sesap. O principal foco da conversa foi o pedido de comprometimento com a qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS). “Quero deixar uma mensagem de esperança de que podemos mudar essa realidade”, afirmou o secretário.

A reunião aconteceu no auditório do Hospital João Machado, em Natal. Além de gestores de unidades da capital, participaram representantes de hospitais e unidades de referência da região Metropolitana e interior do estado, como São José de Mipibu, Macaíba, Canguaretama, Parnamirim, Caicó, Apodi, Pau dos Ferros, Santo Antônio, Assu, entre outros.

Entre as diretrizes da gestão estão a retomada dos projetos de qualificação das práticas de atenção, mediante programa de gestão do cuidado com qualificação das práticas, humanização e segurança do paciente. “Contando para isso com o apoio das universidades, resgatando essa parceria”, lembrou Cipriano. “A organização das Regiões de Saúde é a base da nossa proposta”, afirmou o secretário. A Regionalização com a regulação dentro da rede assistencial, a implantação das policlínicas e os consórcios públicos foram outros pontos reforçados como prioridades da gestão.

Outros pontos da pauta foram a instituição da prática de monitoramento e avaliação interna e externa, implantar e implementar a regulação dos serviços com fortalecimento da integração às centrais de regulação, promover a articulação dos serviços na rede de atenção, racionalização na gestão de pessoal e melhoria no desempenho.

A coordenadora de hospitais e unidades de referência, Milena Martins, apresentou um plano emergencial para a rede hospitalar. “São várias ações que precisam ser concretizadas, colocadas efetivamente em prática”. Entre elas estão a necessidade de definir hospitais prioritários, com definição dos perfis, definição dos fluxos de atendimento e linhas de cuidado e atenção especial à revisão de todos os contratos.

Dentro do tema da racionalização dos recursos, os coordenadores Administrativo, Luís Carlos da Silva, e Financeiro, Roberto Lima, apresentaram as medidas de economicidade a serem adotadas, com base no Comitê de Gestão e Eficiência, criado pelo Governo do Estado.