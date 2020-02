O descuido que matou a dona de casa Solange no trânsito de Mossoró

Apenas um descuido levou a dona de casa Maria Solange da Silva Dantas, de 48 anos, a perder a vida num acidente de trânsito nesta sexta-feira, 8, em Mossoró/RN.

Solange seguia pela Avenida Rio Branco de passageiro numa motocicleta guiada pelo marido Francisco das Chagas. Ao lado, seguia no mesmo sentido um caminhão de pequeno porte.

Os dois veículos pararam, um ao lado do outro, no sinal do cruzamento da Avenida Rio Branco com a Frei Miguelino. Quando o sinal abriu, os dois veículos deram a arrancada.

O motorista do caminhão entrou à direita, na direção do bairro Doze Anos. Ele não teria visto a motocicleta com o casal no lado direito do caminhão.

Logo ao fazer a conversão à direita, o caminhão passou por cima da motocicleta, matando, por esmagamento, a senhora Maria Solange. O marido dela sofreu escoriações leves.

O motorista do caminhão, Alexandro Alves de Melo, ainda tentou fugir do local, mas foi alcançado e preso pela Policia Militar e levado à Delegacia de Plantão.

A cena trágica foi gravada em vídeo pelas câmeras de segurança do comércio da esquina.

Os guardas municipais de trânsito chegaram rapidamente, para preservar o local do crime enquanto acionava equipes de Policia Civil, Policia Estadual de Trânsito e o ITEP.

O comandante do II Distrito de Polícia Rodoviária Estadual, major Lima, revela que é regra básica do condutor de veiculo automotor não ultrapassar pela direita.

Explica que a Lei de Trânsito também proíbe aguardar abertura do sinal ao lado direito de outro veículo, mas isto é quando não existe outra via. No local existe duas vias.

Neste caso, a investigação vai apontar se o caminhão estava na via certa para entrar à direita ou na outra via para seguir em frente e entrou repentinamente à direita, provocando o acidente.

O fato concordado por todos é que foi descuido fatal.