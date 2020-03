Carga com 80 mil latas de cerveja roubadas é recuperada pela Polícia Civil

FOTO: POLÍCIA CIVIL DO RN

O roubo aconteceu no dia 20 de fevereiro, em Parnamirim.

Policiais Civis da Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) recuperaram, nesta quarta-feira (27), uma carga de aproximadamente 80 mil latas de cerveja, avaliada em torno de 140 mil reais.

Toda a carga roubada foi encontrada em um galpão, em Macaíba, onde se encontrava a pessoa de Bento Cardoso Dantas Filho, 43 anos, o qual foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

Foram encontradas ainda com o referido homem uma pistola calibre 380 e munições, razão pela qual ele também foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O crime de roubo aconteceu no dia 20 de fevereiro do corrente ano, por volta das 06h30, quando o caminhão que realizava o transporte da carga de cerveja foi abordado por dois homens, um deles armado, no posto de gasolina Pinheiro Borges, em Parnamirim.