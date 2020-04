Polícia apreende mais de 500kg de drogas no Ceará

Assessoria/Polícia Militar do Ceará

Policiais militares apreenderam mais de meia tonelada de drogas na Região do Cariri, nas últimas 48 horas, no Estado do Ceará.

Os militares encontraram 400Kg de maconha e 27Kg de cocaína, distribuídos em várias embalagens em um galpão na Rua Honorato Filgueiras Sampaio, na cidade de Barbalho, no Ceará.

Segundo a PM, a droga estava pronta para comercialização.

Ainda no sábado, a Polícia Militar apreendeu 9,86Kg de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) na cidade de Milagres-CE.

Juntamente com os entorpecentes foram encontradas diversas embalagens além e balanças de precisão.

Somadas às menores apreensões espalhadas por diversos locais da região, o resultado chega a 542Kg de entorpecentes apreendidos na Região Sul do Ceará.

De acordo com o comandante do 2º BPM, Major Paulo Hermann Fernandes Macedo, as ações de combate ao tráfico de drogas deverão se estender para os demais municípios que integram a Área Integrada de Segurança (AIS).

“Existe o empenho diário por parte dos policiais militares, para que a redução na criminalidade de fato aconteça no interior do Estado”, afirmou o Oficial.