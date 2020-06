Bandidos matam casal no Alto da Pelonha e deixam marca PCC BH na casa

Adson foi baleado ao tentar assaltar um comerciante no Assentamento Favela e morreu; já o casal Senhor e Poliana tiveram a casa invadida no Alto da Pelonha e foram executados

A polícia registou durante a madrugada desta quarta-feira, dia 29, três ocorrências de Condutas Violentas Letais e Intencionais (CVLIs) na região leste da cidade de Mossoró/RN.



A primeira ocorrência teria iniciado num assalto na região de Assentamento Favela, zona leste de Mossoró, no final da tarde desta-feira, dia 28. O comerciante teria reagido atirando num assaltante que fugiu na direção do mato.

Populares da comunidade teriam procurado o assaltante baleado, mas devido a escuridão e a vegetação fechada só vieram a encontrá-lo por volta das 4 horas da madrugada desta quarta-feira.

O suspeito de assalto foi identificado pela polícia como sendo Adkson Daniel de Oliveira Araújo, de 21 anos, e quando foi encontrado, no mato, no início da manhã desta quarta-feira, já estava sem vida.

Um pouco mais cedo, por volta das 3 horas da madrugada, na região do Alto da Pelonha, um casal foi morto a tiros. Alexsandro Ferreira Senhor, de 26 anos, tombou morto no quarto com vários tiros.

A mulher dele, Pauliana Medeiros de Melo, de 26 anos, tentou fugir, mas foi alcançada pelos atiradores e também assassinada. Em frente a residência, ficou pichado a marca da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC - BH).

As duas ocorrências foram atendidas inicialmente pela Policia Militar, que ao confirmar os fatos, acionaram a Policia Civil de Plantão e o Instituto Técnico-científico de Perícia, para iniciar as investigações e remover os corpos para exames.

A execução será investigada pela Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Mossoró. Quando a tentativa de assalto ao comerciante, que terminou o assaltante baleado e horas depois encontrado morto, deve ser investigado possível pela Defur.

Com informações do Blog Passando na Hora.