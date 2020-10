Campanha publicitária do Pacote Anticrime é lançada nesta quinta,3

“Pacote Anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade” é o slogan da campanha publicitária apresentada nesta quinta-feira (3), pelo o Governo Federal, durante cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

As peças, que destacam casos reais de vítimas da impunidade, foram apresentadas a ministros, parlamentares e convidados. A proposta de mudança na legislação elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública está em tramitação no Congresso Nacional.

“Nós queremos mudar a legislação para que a lei seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. É isso que o Brasil precisa”, afirmou o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a cerimônia de lançamento.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, defendeu as mudanças legislativas para combater a corrupção, criminalidade violenta e o crime organizado.

“Precisamos dialogar e conversar sobre esse projeto que é uma aspiração importante da sociedade brasileira”, destacou o ministro.

A campanha foi elaborada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República e tem como estratégia mostrar à sociedade a importância da revisão do arcabouço jurídico da segurança pública e da adequação das leis da área à realidade atual do País. As ações estarão no ar até o dia 31 de outubro.

“Precisamos mandar uma mensagem clara para a sociedade que os tempos do Brasil sem lei e sem justiça chegaram ao final. Que o crime não compensa e que não seremos mais um paraíso para a prática de crimes ou para criminosos”, afirmou Moro.

Norteado pelo combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos, o Pacote Anticrime foi uma das ações prioritárias nos primeiros 100 dias de governo.

Além de medidas para aplacar a corrupção e melhorar a segurança pública no País, as ações também beneficiarão o ambiente de negócios e, consequentemente, o desenvolvimento do Brasil.

A campanha publicitária possui, entre outras peças, spots de rádio e cinco vídeos, com depoimentos reais, sendo três deles com duração de 30 segundos e, outros dois, com dois minutos.

As peças serão veiculadas nos meios de rádio, televisão, internet, cinema, além de mobiliários urbanos.

CONHEÇA AS PEÇAS DA CAMPANHA.