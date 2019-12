Motorista morre em choque frontal na BR 304 perto de Lajes

A prefeita Mariana Fernandes, de Luiz Gomes, sofreu um acidente de carro no final da manhã desta segunda-feira (18), na BR 304, trecho entre Caiçara do Rio dos Ventos e Lajes, no Rio Grande do Norte.

Mariana se deslocava no sentido Mossoró/Natal pela BR 304, numa caminhonete dirigida por Marcos Antônio, quando se chocou de frente com um Uno Mille, com placas de Assu.

O motorista do Uno Mille, ainda não identificado oficialmente, morreu no local. Mariana Fernandes e Marcos Antônio ficaram com escoriações pelos corpos.

O acidente teria sido provocado pelo motorista do Uno Mille, que tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente na caminhonete que trafegava no sentido contrário.

Os primeiros levantamentos foram feitos pela Polícia Rodoviária Federal e este relatório será repassado para a Polícia Civil, que deve investigar o caso em inquérito policial.