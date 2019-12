PF deflagra operação para apurar venda ilegal de 500 mil munições em Caicó

Na manhã desta quarta-feira (20) a Polícia Federal deflagrou a Operação Bala Perdida, com o objetivo de coletar evidências do crime de venda irregular de munições de calibres diversos.

A operação está sendo realizada na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, onde estão sendo cumpridos cinco mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal em endereços residenciais e comerciais da cidade.

A investigação foi iniciada há dois meses e aponta que aproximadamente 500 mil projéteis podem ter sido comercializados irregularmente nos últimos cinco anos, conforme dados fornecidos pelo Exército Brasileiro.

A Polícia Federal não divulga os nomes do envolvidos. Nova informações sobre a operação devem ser divulgadas no decorrer do dia.