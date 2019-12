Casal é executado a tiros no Sítio Passagem do Rio, em Mossoró

A Polícia Militar confirmou a ocorrência de um duplo homicídio, por volta das 23h30 desta quarta-feira (20), no Sítio Passagem do Rio, na região de Lagoa de Paus, distante cerca de 17km da cidade de Mossoró, na direção de Governador Dix-sept Rosado.

A informação foi confirmada por volta das 8h desta quinta-feira (21), quando a Polícia Militar se dirigiu ao local.

De acordo com as primeira informações colhidas com a PM, as vítima são um homem, identificado como Lázaro Bruno Freitas Linhares, de 21 anos, e a sua companheira, Sandy Vitória de Oliveira Mais, de 18 anos.

O casal estava no quarto quando foi surpreendidos pelos criminosos que arrombaram a porta da casa e mataram os dois com tiros de 12.

Ainda de acordo com a PM, Lázaro já teve envolvimento com uma facção criminosa conhecida como os caveiras, enquanto Sandy, que estava namorando o rapaz há pouco tempo, teve um ex-companheiro executado meses atrás, também em Lagoa de Paus.

A jovem cursava o 3º ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Eliseu Viana, em Mossoró. Ela era natural de Diadema, no Estado de São Paulo. Lázaro também foi aluno da mesma escola, mas já havia concluído o ensino médio.

Os corpos foram removidos para serem periciados na sede do Itep. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Proteção à Pessoa de Mossoró