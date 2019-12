Equipe feminina de vôlei de Mossoró se classifica para o Campeonato Estadual

As equipes masculina e feminina do Mossoró Vôlei, participaram nos período de 15 a 17 de novembro, do Super Interiorano de Voleibol -2019, em Angicos/RN, contando com a participação de 8 equipes no masculino e 6 equipes no feminino.

No masculino as equipes foram dividas em duas chaves de 4 equipes. O Mossoró Vôlei, fez seu primeiro jogo contra o Nordese Caicó, perdendo por 2 sets a 1, no segundo, venceu Angicos por 2 sets a 0. Já no terceiro jogo, voltou a perder para Pau dos Ferros, por 2 sets 0. Não classificando-se para as semifinais.

Na classificação geral, obteve a 5ª colocação, com 4 pontos. A classificação obtida, não descarta a possibilidade do Mossoró Vôlei masculino ser incluso nas disputas do Campeonato Estadual de Voleibol.

No feminino o evento contou com a participação de 6 equipes, divididas em duas chaves de 3 equipes, classificando-se as 2 primeiras para a semifinal. As vencedoras disputariam o título e as perdedoras o 3º lugar.

O Mossoró Vôlei fez seu primeiro jogo contra o Afra Vôlei, de Currais Novos, vencendo por 2 sets a 1. No segundo, perdeu para o Ipueira por 2 sets a 0, classificando-se em 2º lugar em sua chave. Na semifinal, o Mossoró Vôlei enfrentou o Juventude de Bom Jesus, vencendo por 2 sets a 0 e credenciando-se a disputar o título.

Na final, enfrentou mais uma vez a seleção de Ipueira, vencendo por 3 sets a 2, tendo a duração de 2h e 23 minutos.

A palavra de ordem do Mossoró Vôlei foi ‘superação’, em função de alguns desfalques e a contusão da ponteira Karla Georgina, no primeiro jogo da competição.

A equipe foi campeã, com 7 pontos. Com o título o Mossoró Vôlei Feminino, credencia-se a participar do Campeonato Estadual de Voleibol, em Natal/RN, com data a ser definida.