Vendedora baleada no rosto em São Miguel precisa de UTI no HRTM

Após a vendedora Renata Raniele esvaziar o caixa, o bandido estende a mão e atira com o cano do revólver bem perto do rosto da vítima, no que a policia chama de tiro à queima roupa

A vendedora Renata Ranyelle Maciel de Almeida, de 23 anos, está internada no Centro Cirúrgico do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, em estado muito grave (entubada), aguardando surgir uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Renata Ranyelle foi vítima de um tiro no rosto quando trabalhava na Loja Nualge, na tarde deste sábado, no Centro da cidade de São Miguel, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Inicialmente ela foi levada para o hospital local, que estabilizou o quadro.

Em seguida foi levada para o Hospital Regional de Pau dos Ferros, que também não reunia estrutura adequada para socorrer a jovem. A saída para transferi-la para o hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, onde passou por cirurgia no rosto.

Segundo a direção do HRTM, o quadro de saúde de Renata Ranyelle é muito grave. Precisa com urgência de uma vaga de UTI. Atualmente ela está internada numa ala que se assemelha a uma UTI, mas dentro do Centro Cirúrgico do hospital regional.

Tentativa de homicídio ou de latrocínio

Renata Ranyelle estava trabalhando com as colegas numa loja no Centro de São Miguel, quando o criminoso parou sua motocicleta em frente a loja e já deixou em ponto de fuga.

Invadiu a loja armado e as vendedoras correram para os fundos da loja. Renata Ranyelle foi pega pelo braço e obrigada a abrir o caixa. Ela assim procedeu.

Quando entregou dinheiro e celular, o assaltante estirou a mão e atirou no rosto dela numa distância inferior a 30 centímetros. Em seguida fugiu. O crime e a fuga foram filmados.

Quem analisou as cenas, concluiu que foi tentativa de homicídio e não assalto.