Paratletas do RN conquistam 71 medalhas nas Paralimpíadas Escolares

A delegação do Rio Grande do Norte que participou das Paralimpíadas Escolares em São Paulo encerrou a competição com 71 medalhas conquistadas, sendo 29 de ouro, 23 de prata e 19 de bronze.

O destaque foi para os atletas das modalidades de atletismo e natação que juntas somaram 68 pódios. A bocha paralímpica ganhou pelo segundo ano consecutivo o título por equipe, enquanto o tênis de mesa foi prata por equipe e bronze individual.

O Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Esporte e Lazer (SEEC/SEL), garantiu a presença de 37 atletas na delegação potiguar.

Para o coordenador do paradesporto, Tibério Maribondo, os resultados obtidos mostraram a qualidade paradesportiva e que o objetivo é aumentar o número de modalidades e praticantes em todo o estado a partir de 2020.

"Conquistamos medalhas em todas as modalidades disputadas, mostrando a qualidade do trabalho realizado pelas instituições, mas o desafio para os próximos anos é trabalhar para aumentar o número de modalidades e o número de praticantes no Rio Grande do Norte", revelou.





CONFIRA O QUADRO GERAL DE MEDALHAS

ATLETISMO

18 OURO

09 PRATA

03 BRONZE

NATAÇÃO

10 OURO

13 PRATA

15 BRONZE

BOCHA

01 OURO – BC2

01 BRONZE – BC3

TÊNIS DE MESA

01 PRATA POR EQUIPE

01 BRONZE INDIVIDUAL