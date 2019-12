Escola é invadida e tem banheiros e salas de aula depredados em Mossoró.

A Escola Escola Municipal Dolores do Carmo Rebouças, no bairro Aeroporto II, em Mossoró, foi invadida e depredada na noite desta segunda-feira (25).

Um homem foi preso em flagrante pelo crime. Ele teria invadido a escola e quebrado pias dos banheiros e as salas. Em decorrência do fato, as aulas foram suspensas nesta terça-feira (26).

A Polícia Militar foi acionada por moradores das redondezas do prédio, que perceberem uma movimentação estranha dentro do local.

Os policiais se dirigiram à escola e encontraram o homem ainda no local. A diretora da escola foi a delegacia para prestar depoimento e não informou se havia mais de uma pessoa no lugar. As aulas serão retomadas nesta quarta-feira (27).