Advogada de Mossoró é presa e autuada por tráfico de drogas

No início da madrugada desta quinta-feira (28) policiais do 2º batalhão de Polícia Militar, abordaram um adolescente de 17 anos que estava em atitude suspeita, no bairro Bom Jardim, em Mossoró.

Após realizarem uma revista, os policiais encontram uma certa quantidade de maconha com o adolescente. Ao ser questionado sobre a droga, o rapaz afirmou que havia comprado com uma advogada. "A princípio, nós achamos que 'Advogada' era um apelido do traficante, mas eles explicou que realmente se tratava de uma advogada", contou um dos PM ao MOSSORÓ HOJE.

O menor então apontou aos policiais em qual residência ele havia comprado a droga. Ao chegarem no local, ficou constatado que ela pertencia a advogada Maitê Pereira Nobre, de 24 anos. Com ela foi encontrado mais um tablete de entorpecente, dois pés de maconha, que estavam sendo cultivados em um vaso, e dinheiro fracionado.

A advogada foi presa em flagrante e conduzida pela PM, juntamente com as drogas, à Delegacia de de Plantão de Mossoró. Ela foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada para o Sistema Prisional, onde ficará à disposição da justiça.

Maytê havia recebido sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil Subseccional de Mossoró (OAB Mossoró) no dia 8 de agosto de 2019. Ela ganhou notoriedade por ser a primeira advogada transexual de Mossoró e a segunda do Rio Grande do Norte.

A OAB Mossoró emitiu uma nota oficial, informando que, apesar de o caso não ter acontecido no exercício da profissão, está acompanhando tudo de perto. Confira a nota abaixo:

“*NOTA PÚBLICA*

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção de Mossoró diante da prisão efetuada em flagrante na madrugada desta quinta-feira (28 de novembro), envolvendo uma advogada inscrita na subseccional, apesar desta prisão não ter sido no exercício da sua profissão, está acompanhando este caso de perto através da diretoria e da Comissão de Prerrogativas da instituição, resguardando a presunção de inocência, as garantias em relação ao contraditório e a ampla defesa da referida advogada”.