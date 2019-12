Provas do Concurso dos Municípios do Mato Grande acontecem dia 1º

As provas do concurso público para provimento de cargos nas prefeituras dos municípios de João Câmara, Jardim de Angicos, Parazinho, Pedro Avelino e na Câmara Municipal de Guamaré, localizados na Região do Mato Grande do RN, serão realizadas no próximo domingo, dia 1º de dezembro.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) havia determinado a suspensão do concurso para a prefeitura de João Câmara, bem como a 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, baseada em uma ação civil pública, havia determinado a suspensão do concurso para o cargo de Odontólogo Cirurgião do mesmo município.

Nesta quinta-feira (28), a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN), responsável pelo concurso, emitiu uma nota pública informando que ambas as decisões foram suspensas e que as provas serão realizadas normalmente.

Assim sendo, os candidatos inscritos no certamente devem comparecer aos seus respectivos locais de provas, no dia e hora estabelecido no EDITAL.





CONFIRA A NOTA DA FUNCERN ABAIXO:

CONCURSO PÚBLICO DA REGIÃO DO MATO GRANDE POTIGUAR

EDITAL nº. 001/2019 – PREFEITURAS/C MARA MUNICIPAIS DO MATO GRANDE POTIGUAR

NOTA PÚBLICA DE ESCLARECIMENTO

PROVA OBJETIVA CONFIRMADA PARA 01.12.2019

A FUNCERN informa que a aplicação da prova objetiva do concurso público da região do Mato Grande Potiguar está devidamente mantida para o próximo domingo, dia 01.12.2019.

Cada candidato já tem conhecimento do seu respectivo local de prova através do Cartão de Inscrição disponibilizado na Área do Candidato desde o dia 05.11.2019.

A decisão emanada pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/RN nos autos da Representação nº. 005824/2019-TC, a qual determinava a suspensão do concurso para o Município de João Câmara/RN foi suspensa por decisão judicial emanada nos autos do Mandado de Segurança nº. 0801760-69.2019.8.20.5104, em tramitação perante a 2ª Vara da Comarca de João Câmara. Assim sendo, foi exarada clara ordem de que sejam tomadas “imediatamente todas as providências necessárias para realização do certame”. Assim será feito!

Por outro lado, a decisão emanada pela 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte nos autos da Ação Civil Pública nº. 0800583-14.2019.4.05.8405, a qual determinava a suspensão do concurso para o cargo de Odontólogo Cirurgião de João Câmara/RN (cargo nº. 20 do edital), também foi suspensa por decisão judicial emanada nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0814829-10.2019.4.05.0000, em tramitação perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Assim sendo, também os candidatos do referido cargo deverão prestar a prova objetiva no dia aprazado em edital: 01.12.2019.

Todos os candidatos poderão obter informações e esclarecer quaisquer dúvidas referentes ao Concurso Público junto à FUNCERN por meio do e-mail concursomatogrande2019@funcern.br.

Natal/RN, 28 de novembro de 2019.

A COMISSÃO DO CONCURSO – FUNCERN