Devido a tapinha na bunda, Jeepeiro mata amigo e deixa outros dois feridos

Na madrugada deste domingo (1 de dezembro), uma discussão por motivo muito banal terminou com um cidadão morto, outro internado no hospital em estado muito grave e um terceiro baleado de raspão, ao final da confraternização dos jeepeiros no Litoral Jeep Club, localizado na Praia de Santa Rita, em Extremoz-RN.

O que inicialmente a polícia apurou?

O cidadão conhecido por Maikon Doido foi cumprimentar o amigo Ailton Berto da Silva no estacionamento. Os dois se abraçaram e, ao se virar, Maikon deu dois tapas na bunda do amigo Ailton Berto, que não gostou, e deu um forte tapa no rosto de Maikon.

O amigo comum dos dois Fantone Henry Filgueira Maia teria se aproximado e tentado conversar com Ailton, dizendo que não precisava daquilo e que ele estava errado em bater no rosto de Mailkon daquele jeito. Ailton Berto sacou a pistola e começou a atirar.

Tony, como é mais conhecido Fantone Maia, foi baleado duas vezes por Ailton Berto e morreu. Outros dois amigos que estava próximo, de nome Ivo Bruno de Oliveira Sousa e Arthur Macedo de Lima Cosme, também foram baleados. O primeiro com mais gravidade e o segundo aparentemente de raspão.

Em seguida, Ailton Berto, que trabalha perfurando poços artesianos, entrou no carro e foi embora. Apesar dos esforços para salvar Tony Maia, não foi possível. Ivo e Arthur passaram por cirurgias no Hospital Santa Catarina na zona norte de Natal, e estão se recuperando. O quadro de Ivo inspira cuidados.

Amizade

Todos os envolvidos na ocorrência eram amigos. Tony Maia e Ailton Berto, principalmente. Se confraternizavam juntos há mais de duas décadas. Inclusive, quando Ailton Berto ficou sem carro, Tony Maia fez sorteio e o ajudou a ter o jeep de volta. Os dois eram tão amigos que fundaram juntos o Litoral Jeep Clube, na praia de Santa Rita, local da ocorrência.

Investigação

Os primeiros levantamentos estão sendo feitos por policiais militares, agentes do plantão da Polícia Civil e também peritos do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), devendo passar relatórios para a Delegacia de Extremoz apurar.