Agentes de Segurança e sociedade promovem 6ª edição do Projeto Natal Solidário. O projeto consiste na arrecadação de brinquedos e cestas básicas que são doados a crianças de comunidades carentes de Mossoró e outras nove cidade do RN, do Ceará e da Paraíba. As doações podem ser realizadas até o dia 22 de dezembro.

Pelo 6º ano consecutivo o Soldado Gutiery Almeida, da Polícia Militar de Mossoró, juntamente com outros agentes de segurança da cidade e região e membro da sociedade em geral, promove o Projeto Natal Solidário, que consiste na arrecadação de brinquedos e doação a crianças de bairro carentes de Mossoró e outras nove cidade do RN, do Ceará e da Paraíba.

Os interessados em colaborar com a campanha pode doar os brinquedos até o dia 22 de dezembro, nos postos de arrecadação, que são a Faculdade Pitágoras, o Notato Atacarejo e a A&C.

Outra forma de ajudar é através de doação em dinheiro, na conta bancária de Gutiery. Nesse caso, ele mesmo compra o brinquedo e anota o nome do doador para realizar a prestação de conta ao final da campanha.





Além de brinquedos, o Natal Solidário também realiza a doação de cesta básicas nas mesma localidades.

Em 2018 foram doadas às famílias um total de 3589 brinquedos e 152 cestas básica, nas cidade de Mossoró, Baraúna, Governador Dix-sept Rosado, Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Messias Targino, Rodolfo Fernandes e Riacho de Santana, no RN, além de São Bento, na Paraíba, e Limoeiro do Norte, no Ceará.

O NATAL SOLIDÁRIO

Gutiery contou ao MOSSORÓ HOJE que o Natal Solidário surgiu em 2014, quando ele teve a ideia e, juntamente com três amigos, conseguiram comprar e doar cerca de 60 brinquedos na cidade de Mossoró.

“Eu tive a ideia de promover essa ação lembrando que certa vez eu ganhei brinquedos através desse tipo de ação, quando eu morava em São Paulo. Eu sou o filho mais velho e, em um natal, mãe estava sem dinheiro naquele ano e ela disse que eu não ia ganhar brinquedos, só os mais novos que iam ganhar, já que eu já entendia. Ela disse que eu esperasse que todo ano vinha as pessoas fazerem uma ação nesse estilo e, naquele ano eu ganhei brinquedo através dessa ação”, contou.









Emocionado, Gutiery disse que naquele momento falou para a mãe que quando ele tivesse condições, ia fazer uma ação igual para levar alegria a outras crianças.

Segundo ele, a ideia era apenas realizar as doações, mas os amigos o convenceram a divulgar a ação, para que a população pudesse tomar conhecimento e, quem sabe, se juntar a campanha no ano seguinte.

Foi justamente o que aconteceu. Em 2015 outros agentes e pessoas da comunidade se sensibilizaram e fizeram doações ao Natal Solidário.

“Graças a Deus vem sendo um sucesso. No segundo ano, em 2015, nós passamos dos 1000 brinquedos e de lá pra cá só vem crescendo”. contou.