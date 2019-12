Ataque deixa um morto e outro baleado durante a madrugada em Mossoró

Veículo ficou com marcas de tiros; O motorista sobreviveu e o passageiro não resistiu tiro no tórax

Duas pessoas estavam voltando para casa de um bar, onde bebiam no bairro Nova Betânia, quando teriam sido atacados a tiros por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira, dia 9.

O passageiro morreu com um tiro no tórax. Ainda não foi oficialmente identificado, o que deve acontecer ainda não manhã desta segunda-feira no Instituto Técnico-científico de Perícia.

O motorista do Uno Mill, Rafael Jerson Morais de Oliveira, de 21 anos, sofreu tiro na mão e no braço. A bala transfixou. Após baleados, as vítimas foram para a UPA do Belo Horizontem.

Em seguida, foram acionadas ambulâncias do Samu para transferi-los para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O passageiro já estava sem vida e Rafael Jerson foi levado para o HRTM.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.