Acusado de feminicídio em Macaíba é preso no HRTM, em Mossoró

Nesta segunda-feira (9) a polícia civil prendeu em Mossoró um fugitivo da justiça, com mandado de prisão preventiva em aberto, pelo crime de feminicídio.

Francisco Moura dos Santos, conhecido como “Gue Santos”, de 28 anos, foi preso ao dar entrada no Hospital Regional Tarcísio Maia, após sofrer um acidente em Assu.

Ele é acusado de ter matado a ex-companheira, Daiane Santos, de 19 anos, com 10 facadas, em 26 de janeiro de 2018, na comunidade quilombola Capoeira dos Negros, Zona Rural de Macaíba. De acordo com as investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Francisco Moura estava foragido desde o dia do crime. Nesta segunda, os policiais identificaram que o homem hospitalizado no HRTM era o autor do crime e foram até o local. "Uma equipe confirmou que ele estava no hospital e chegando ao local demos voz de prisão", contou Cidórgeton Pinheiro, delegado da Polícia Civil em Macaíba.

Francisco será encaminhado para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, na Zona Sul de Natal, e ficará na ala para presos até poder cumprir pena.

ENTENDA O CASO

No dia 26 de janeiro de 2018 Daiane Santos decidiu retirar os pertences dela da casa onde morou com Francisco Moura. Os dois havia terminado o relacionamento, mas Francisco não aceitava o término.

De acordo com informações de testemunhas, na época do crime, Daiane fez várias viagens à residência para retirar suas coisas. Na última viagem, ela teria sido surpreendida por Francisco, que a atacou com 10 golpes de faca e fugiu em seguida.

Daiane ainda chegou a ser socorrida por populares, mas não resistiu e chegou sem vida à unidade de saúde.