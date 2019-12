Pesquisa mostra que estudantes com bolsa de estudo se esforçam mais

Uma pesquisa realizada com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) analisou a nota de mais de um milhão de universitários brasileiros no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e, assim, chegou à conclusão que estudantes com bolsa de estudo tiveram nota mais alta do que os não beneficiados. Para muitas pessoas, estudar com desconto na mensalidade ou, ainda, sem precisar pagar nada, é a única forma de frequentar uma escola particular.

Atualmente, existem no mercado diversas oportunidades para conseguir bolsas de estudo parciais e, acredite, até bolsa de estudo integral.

O estudante do ensino médio, Luís Cláudio Júnior, de 16 anos, só conseguiu estudar no curso de Serviço Social da Indústria (SESI) a partir de uma bolsa de estudo de 100%, que conseguiu por meio de uma seleção feita na própria instituição.

Antes de conseguir o benefício, Luís estudava em uma escola particular em Salvador, porém o sacrifício que a sua mãe, Bárbara Gomes, fazia para pagar as mensalidades levou-a à exaustão emocional. Ela precisava trabalhar além da conta para arcar com os custos da educação do filho.

“Eu sacrificava muito a minha saúde e qualidade de vida. Isso estava gerando insatisfação em mim e no meu filho. Por isso, eu parti para buscar a bolsa para ele porque eu não conseguia pagar mais a escola”, relata a mãe.

Prestes a iniciar o 3º ano do ensino médio, Luís conta que além de receber uma educação escolar de qualidade, como bolsista, tem a necessidade de ter bons rendimentos acadêmicos para não perder o benefício.

“Sinto que preciso dar o melhor de mim, sempre. Como bolsista, se você tirar nota baixa, perde a bolsa. Por isso, reviso sempre os assuntos”, diz o jovem que sonha em cursar Direito ou Engenharia.

Como conseguir um bolsa de estudo?

Existem diferentes formas de obter um bolsa de estudo, seja integral ou de 50%, para séries do ensino básico, superior, cursos técnicos e até de idiomas.

- Bolsas de estudo para crianças: normalmente, o benefício para esse público é conseguido através de bolsas de estudo ofertadas pela própria instituição de ensino ou por programas privados como o Educa Mais Brasil infantil, que oferece opções de descontos em creches e escolas em todo o país.

- Bolsas de estudos para a educação básica: o pai ou responsável pode conseguir uma bolsa de estudo em 2020 para o estudante do fundamental ou ensino médio a partir de seleções internas, em que a própria instituição determina critérios de aprovação. Outra forma, mais fácil, é optar por programas de inclusão educacional.

- Bolsas de estudos para faculdade: o sonho de cursar o ensino superior nem sempre cabe no orçamento. Por isso, quem quer bolsa para graduação em 2020 pode conseguir descontos de até 70% de desconto por meio de iniciativas privadas de bolsas de estudos.

- Bolsa de estudo para pós-graduação: normalmente, a forma mais viável para conseguir bolsa deestudo é sendo funcionário da instituição a qual deseja estudar. No entanto, quem quer bolsa para pós-graduação em 2020, mas não tem vínculo com alguma faculdade, pode conseguir o benefício através de sites de bolsas de estudo.

- Bolsa de estudo para cursos técnicos: essa é uma categoria especial do Sistema de Ensino Brasileiro, a do ensino Profissionalizante, cujo principal objetivo é capacitar os alunos para o mercado de trabalho de maneira rápida e eficiente. Para essa modalidade também há bolsas de estudo. Clique aqui e saiba mais!

Bolsa de estudo 100%

Educa Mais Brasil está com uma promoção especial. Um estudante beneficiado nesta campanha poderá ser contemplado com uma bolsa de estudo 100%, em uma das milhares de instituições de ensino do Brasil parceiras do programa.

Para ganhar, o interessado precisa acessar o site, fazer um cadastro e manter-se com a pré-matrícula em dia. Essa campanha segue até 31 de março de 2020.