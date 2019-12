Ex-padre do RN condenado por estupro de vulnerável é preso em Goiás

José Irineu da Silva foi condenado por ter abusado de um menino de dez anos, na sacristia da capela de São José Operário, no distrito de Arapuá, em Ipanguaçu, no ano de 2011. Ele foi preso através de uma ação do MPRN, nesta segunda-feira (9), no município de Quirinópolis.

Uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), prendeu o ex-padre potiguar José Irineu da Silva, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em Goiás.

A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), na cidade de Quirinópolis, a 286 km de Goiânia. José irineu foi condenado a uma pena de oito anos de reclusão, no dia 4 de abril de 2016.

De acordo com as investigações, no dia 28 de abril de 2011, o acusado abusou de um menino de dez anos, na sacristia da capela de São José Operário, no distrito de Arapuá, em Ipanguaçu.

O ex-padre foi afastado da Igreja pelo Tribunal Eclesiástico da Cúria Metropolitana de Natal em 2017.

O MPRN chegou ao acusado através de denúncia anônima, relatando o paradeiro dele. A prisão contou com o apoio do Ministério Público de Goiás.