Rosalba é alvo da PF na apuração de corrupção na Arena das Dunas - A Jornalista Thaisa Galvão divulgou que o apartamento da Prefeita de Mossoró, na cidade de Natal, foi revistado pela PF nesta terça-feira (10). Na época da construção da arena, Rosalba era governadora do estado.

De acordo com o Blog da Jornalista Thaisa Galvão, um apartamento que pertence a Prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, localizado em Natal foi alvo da operação “Mão na Bola”, deflagrada na manhã desta terça-feira (10), pela PF e pelo MPF.

A operação apura possível corrupção durante a construção da Arena das Dunas, estádio construído em Natal para a copa do mundo de 2014. Na época da construção da Arena, Rosalba era governadora do Rio Grande do Norte.



O mandado de busca e apreensão foi cumprido no apartamento, localizado no terceiro andar do Edifício Porto Salinas, na praia de Areia Preta.

De acordo com Thaisa Galvão, o imóvel estava fechado, mas a PF conseguiu abrir.