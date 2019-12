Torcedor potiguar encontra nas apostas online uma forma de manter acesa a paixão pelo futebol

O ano de 2019 não foi dos melhores para o futebol do Rio Grande do Norte. Não bastasse o América não ter conseguido acesso à Série C do Brasileirão – a despeito de ter feito uma das melhores campanhas da primeira fase –, a ele se juntará em 2020 o ABC, que foi rebaixado na penúltima rodada da terceira divisão nacional.

Assim, restou ao torcedor potiguar vibrar pelo sucesso dos conterrâneos que disputaram a Série A. Destes, o destaque fica para Gabriel Veron. O atacante de Assu, eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo Sub-17, marcou seus dois primeiros gols pela equipe principal do Palmeiras em ótima atuação contra o Goiás, como é possível ler em https://globoesporte.globo.com/.

É verdade também que muitos potiguares têm como segundo clube – de fato, às vezes até como primeiro – o Flamengo, que lhes deu muitos motivos para comemorar nessa última temporada. A questão é: e os demais fãs de futebol, como vêm lidando com esses tempos de vacas magras por aqui?

Alguns conseguem assistir a uma partida de futebol simplesmente pelo prazer de ver um jogo bem jogado, sem nenhum tipo de envolvimento emocional. Para estes, fica mais fácil esquecer os fracassos do seu time do coração se estiver passando na TV um Barcelona x Bayern de Munique ou um Paris Saint Germain x Manchester City.

Outros, porém, sentem a necessidade de aprimorar essa experiência de alguma forma, o que acaba sendo uma das principais razões para muitos acessarem plataformas que indicam o favoritismo dos times e oferecem possibilidades de apostar. No site de apostas https://www.betfair.com/br, por exemplo, os torcedores que desejam imprimir mais emoção à experiência de acompanhar o futebol têm a chance de checar o favoritismo de clubes diversos em diferentes campeonatos e fazer palpites baseados nos dados verificados. Como as cotações para cada evento vão mudando em tempo real, essa é uma opção de entretenimento para quem quer apostar em um jogo que esteja vendo tanto pela TV quanto pela internet, em plataformas de streaming de esportes como a DAZN, serviço que chegou ao Brasil no primeiro semestre deste ano, conforme lembra matéria publicada em https://canaltech.com.br/.

Suponhamos, por exemplo, que você esteja assistindo a um jogo entre dois times que mal conhece, mas ache que a equipe visitante tem boas chances de marcar um gol dentro dos próximos 15 minutos. Ou então, que tenha acontecido um pênalti, e você ache que o goleiro é bom o bastante pra defender a cobrança, ou então que o cobrador não é lá dos melhores.

"Chelsea 0 Manchester City 0 (3-4 on pens" (CC BY-SA 2.0) by cfcunofficial

Até aqui, as suas únicas chances de apostar em eventos circunstanciais como esses era se estivesse vendo o jogo ao lado de um amigo que tivesse um palpite diferente do seu. E, ainda assim, era preciso que esse amigo tivesse a mesma vontade de apostar que você.

Agora, basta ter um computador ou um smartphone por perto e estar atento às inúmeras possibilidades de apostas que as casas oferecem desde dias antes da partida até o momento do apito final. Com tantas possibilidades de injetar ainda mais emoção ao ato de assistir a uma partida de futebol, a maior dificuldade acaba sendo não se perder no meio de tantas opções.