"Policial fora do seu horário de serviço não pode agir como se tivesse de serviço"

Nesta terça-feira (14) mais um agentes de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte foi baleado por criminosos.

Somente em 2019, 10 foram mortos, entre policiais militares e civis do estado. Já em 2018, o número foi 26.

Os dados, levantados pelo G1, mostram o perigo com o qual os agentes de segurança do estado convivem diariamente, no exercício de suas profissões e, principalmente, durante as suas folgas.

Toni Fernandes, presidente da Associação de Praças da Polícia Militar de Mossoró e Região (APRAM) diz que o as polícias do Rio Grande do Norte vêm enfrentando é um problema muito sério.

De acordo com ele, o RN é o estado onde mais se mata policiais militares e agentes de segurança pública do país. Ele atribui o fato ao crescimento das facções criminosas, bem como a impunidade.

“Isso gera um problema muito grave, não só para a sociedade, mas também para os operadores da segurança pública”.

Tony diz que um meio de combater essa violência é investir em segurança pública. “Fazia 14 anos que a gente não tinha concurso para a polícia militar. O déficit na PM hoje é de 6 mil homens e mulheres, então a gente tem um concurso público pra chamar agora apenas mais mil, o que é apenas um paliativo porque esse déficit vai continuar de cerca de 5 mil”, disse.

Para ele, uma forma de combater essa insegurança, que vem atingindo também aqueles que deveriam proteger a sociedade, é investir em áreas sociais, questões de desigualdade social, desemprego, cultura, educação e muito mais. “Não se faz segurança pública apenas com policiais nas ruas”, afirmou.

Já Nilton Arruda, presidente do Sindicato de Polícia Civil do RN, diz que o policial de folga tem que ter em certos cuidado, visto que 90% das mortes que aconteceram em 2018 vitimaram policiais que estavam fora de serviço.

“O policial tem que ter em mente diversas situações adversas, como por exemplo a superioridade numérica dos meliantes e o fator surpresa, que muitas vezes conta negativamente para o profissional de segurança”, explicou.

Nilton explica que procedimento básicos podem evitar esse tipo de situação, como chamar reforço, informar o 190, tentar identificar os criminosos visualmente ou, até mesmo, durante a fuga dos criminosos, tentar fazer um acompanhamento mantendo certa distância.

“O profissional fora do seu horário de serviço não pode agir como se tivesse de serviço, intervindo em uma ação criminosa, porque essa intervenção pode ter um resultado desastroso”, concluiu.





Confira, abaixo, a listagem dos agentes de segurança pública assassinados em 2018 e 2019 no Rio Grande do Norte:

MORTOS EM 2018

1- Cabo da PM Carlos Alberto Araújo da Costa, de 48 anos. Foi morto a tiros no dia 7 de janeiro no bairro das Rocas, na Zona Leste de Natal. Ele era lotado na Companhia Independente de Policiamento de Turismo (CIPTUR).

2- Sargento da PM André Mário Dantas Siqueira, de 40 anos. Foi morto a tiros no dia 15 de janeiro em uma festa no bairro Golandim, em São Gonçalo do Amarante. O policial trabalhava na Companhia Independente de Policiamento de Guardas.

3- Sargento da PM José Ailton de Lira, de 51 anos. Foi morto a tiros no dia 26 de janeiro na comunidade de Jacaré Mirim, em São Gonçalo do Amarante. Ele trabalhava no patrulhamento da cidade de Ceará-Mirim.

4- Sargento da reserva da PM Itagibá Maciel de Medeiros, de 54 anos. Foi morto a tiros na manhã do dia 29 de janeiro no município de Extremoz, na Grande Natal.

5- Cabo da PM Darlan Santana Carvalho, de 40 anos. Morreu na tarde do dia 29 de janeiro após ser baleado na cabeça, pela manhã, em uma tentativa de assalto a uma farmácia no bairro Planalto, na Zona Oeste de Natal.

6- Cabo da PM William Soares, de 40 anos. Foi morto no dia 28 de fevereiro no bairro Pajuçara, na Zona Norte de Natal. Ele assistia a um jogo de futebol na casa de um amigo quando trocou tiros com criminosos.

7- Sargento da reserva da PM Luiz Valdécio Faustino, de 57 anos. Foi morto no dia 23 de março em Mossoró. Ele transitava de moto, ao lado do aeroporto da cidade, quando foi perseguido e assassinado.

8- Soldado Caroline Pletsch, de 32, era da PM de Santa Catarina. Ela e o marido, que também é PM, foram alvos de um assalto a uma pizzaria na Zona Norte de Natal e baleados. O crime aconteceu no dia 26 de março. Ela ainda foi socorrida, mas não resistiu. O marido sobreviveu.

9- Cabo da PM Dioclécio Ferreira da Lima Júnior, de 40 anos. Foi morto durante um assalto na saída de um banco na Zona Sul de Natal, crime ocorrido no dia 4 de abril. Um dos bandidos levou um malote de dinheiro que estava com ele. O cabo ainda foi socorrido, mas não resistiu.

10- Sargento da reserva da PM Helton Cabral da Silva, de 42 anos. Foi morto a tiros no dia 8 de abril em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal. O dono da cigarreira onde ele estava também morreu.

11- Sargento da PM José Edivaldo do Nascimento, de 46 anos. Foi morto no dia 21 de abril. Baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Alecrim, na Zona Leste de Natal, ele ainda foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.

12- Subtenente da reserva da PM Raimundo Ribeiro da Silva, de 65 anos. Foi executado a tiros no dia 4 de maio. O crime aconteceu dentro de uma granja na zona rural de São Gonçalo do Amarante.

13- Cabo da PM Waldembergue Cruz de Lima, de 45 anos. Foi morto a tiros na noite do dia 8 de maio ao sair de um salão onde havia acabado de cortar o cabelo. O crime aconteceu no conjunto Nova Natal, na Zona Norte de Natal.

14- Soldado da PM Kelves Freitas de Brito. Foi executado na manhã do dia 2 de junho. O crime aconteceu no bairro Cohabinal, em Parnamirim, na Grande Natal.

15- Cabo da PM Melqui Djalcy Rodrigues, de 41 anos de idade. Foi morto no dia 8 de junho com tiros na cabeça, em uma loja de materiais de construção no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

16- Policial civil aposentado José Renildo Santos Moraes, de 54 anos. Foi morto a tiros no dia 23 de junho após reagir a assalto na Av. das Fronteiras, Zona Norte de Natal. O policial ainda foi socorrido, mas não resistiu.

17- Policial civil Newton Brasil de Araújo Júnior, de 38 anos. Foi morto a tiros na madrugada do dia 28 de junho ao tentar impedir um assalto nas proximidades da 5ª DP, na Zona Sul de Natal. Ele estava de serviço e ainda foi socorrido, mas não resistiu.

18- Sargento da PM Jailson Sipriano da Silva, de 56 anos. Foi morto no dia 10 de julho ao trocar tiros com assaltantes em uma conveniência no município de Extremoz, na Grande Natal. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu.

19- Soldado reformado da PM José Vanderlan da Silva, de 46 anos. Foi morto a tiros no dia 18 de julho na esquina de sua casa, em Parnamirim, na Grande Natal.

20- Soldado afastado da PM Alan Daniel Duarte Souza, de 26 anos. Foi morto a tiros no dia 12 de agosto no bairro Barrocas, em Mossoró.

21- Cabo Ildônio José da Silva, de 43 anos. Foi morto a tiros no dia 16 de agosto entre as cidades de Caraúbas e Governador Dix-Sept Rosado, ao ser reconhecido por assaltentes dentro de um ônibus escolar.

22- Soldado Raimundo da Silva Neto, de 27 anos, era da PM do Ceará. Foi assassinado a tiros. O corpo dele foi encontrado na noite do dia 2 de outubro às margens da BR-304, em Mossoró, após o trevo que dá acesso a Governador Dix-Sept Rosado.

23- Policial civil aposentado pelo estado de São Paulo José Honorato Filho, de 70 anos. Foi assassinado a tiros no dia 17 de outubro, dentro de uma granja localizada na zona rural de Ceará-Mirim.

24- Sargento da reserva da PM Francisco Dionísio Alves, de 69 anos. Foi assassinado a tiros no dia 6 de novembro na Redinha, na Zona Norte de Natal.

25- Agente penitenciário Paulo Roberto da Silva Rocha, de 38 anos. Foi assassinado na calçada de casa, na noite de 15 de dezembro, em Candelária, bairro da Zona Sul de Natal.

26- Soldado da PM João Maria Figueiredo da Silva, de 36 anos. Foi morto por dois homens em uma ladeira próxima a um motel às margens da estrada do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. A pistola do PM foi levada.





MORTOS EM 2019

1– Policial militar reformado Rafael Andrade da Silva, de 37 anos. Foi morto no dia 12 de janeiro ao ser baleado durante uma discussão dentro de um bar no conjunto San Vale, na Zona Sul de Natal.

2 – Policial militar aposentado Cícero Melo Geminiano, de 55 anos. Foi morto no dia 13 de janeiro após levar três tiros na calçada de uma lanchonete no bairro Santo Antônio, em Mossoró.

3 – Sargento aposentado do Corpo de Bombeiros Ivan Ferreira da Silva, de 58 anos. Foi morto a tiros no dia 25 de fevereiro em um bar na comunidade Sítio Campinas, em Genipabu, na cidade de Extremoz, na Grande Natal.

4 – Policial militar reformado Luciano de Aquino Ramos, de 43 anos. Foi morto a tiros no dia 26 de fevereiro. O crime aconteceu na Rua Capitão Silveira Barreto, próximo ao viaduto do Baldo, no bairro Cidade Alta, na Zona Leste de Natal.

5 – Sargento aposentado da Polícia Militar Genival Quirino de Oliveira Júnior, de 54 anos. Foi morto no dia 26 de março na Rua Olinda, no bairro de Cidade da Esperança, na Zona Oeste de Natal, ao tentar evitar que uma adolescente fosse assaltada por um homem em uma motocicleta.

6 – Sargento da Polícia Militar Gilmar Ferreira Barbosa, de 52 anos. Foi morto no dia 9 de abril na casa dos pais dele, na Rua Ferreiro Velho, na frente do Cemitério Público Bom Pastor I, na Zona Oeste de Natal.

7 – Policial civil André Severiano da Silva, de 45 anos. Foi morto a tiros no dia 30 de abril próximo ao viaduto de Emaús, na marginal da BR-101, em Parnamirim.

8 – Cabo da Polícia Militar da reserva João Maria Batista de Souza, de 55 anos. Foi morto no dia 31 de maio durante um assalto em uma lanchonete na Rua Rio Nilo, no conjunto Parque Industrial, em Parnamirim.

9 - Suboficial da reserva remunerada da Polícia Militar, Adonilson Ferreira de Oliveira, de 76 anos. Foi executado a tiros na manhã do dia 19 de julho no bairro Alecrim, na Zona Leste de Natal. Os criminosos não levaram nada da vítima, que não andava armada.

10 - Sargento da Polícia Militar Adailton Cristiano Silva, de 43 anos. Foi morto a tiros durante um assalto na região de Vera Cruz, município da Grande Natal. O crime aconteceu na noite do dia 20 de setembro. Ele foi executado assim que os criminosos perceberam que ele era policial. Três suspeitos foram presos.