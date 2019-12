Comandante elogia construção de posto policial pela Casanova Construções

Posto policial modelo, moderno e mais seguro para o cidadão e para os policiais que lá atuarão. Serão dois pavimentos com: 02 salas de fiscalização para a RN 117, sala para administração, lavabo com acessibilidade, cozinha e copa, dormitório, banheiros, varanda de observação, alças de acesso para veículos, estacionamento, iluminação externa, e sistema de segurança.

O comandante do II Batalhão de Polícia Militar de Mossoró, tenente coronel Humberto Hermógenes Pimenta, elogia a iniciativa da empresa Casanova Construções de se aliar ao governo do Estado para reforçar o trabalho de segurança pública.

A Casanova Construções, do empresário Marcelo Conrado, seguindo uma articulação política da deputada estadual Isolda Dantas, vai construir um posto policial modelo na saída de Mossoró na direção da cidade de governador Dix Sept Rosado.

A governadora Fátima Bezerra e o comandante geral da Policia Militar do Rio Grande do Norte, coronel Alarico Azevedo, e a deputada Isolda Dantas vão está pessoalmente assinando a autorização da ordem de serviço no próximo dia 14, no local da obra.

Atualmente este posto policial funciona numa estrutura velha e sem segurança para os policiais numa antiga estrutura da Coletoria Estadual. Agora vai ganhar um posto policial modelo, moderno e mais seguro para o cidadão e para os policiais que lá atuarão.

Serão dois pavimentos com: 02 salas de fiscalização para a RN 117, sala para administração, lavabo com acessibilidade, cozinha e copa, dormitório, banheiros, varanda de observação, alças de acesso para veículos, estacionamento, iluminação externa, e sistema de segurança.





O prazo de obra é de 5 (cinco) meses e será entregue à Polícia Militar do RN todo mobiliado e eletrodomésticos, pronto para utilização pela corporação. O ato do empresário Marcelo Conrado, segundo o comandante, deveria ser copiado por outros do RN.

“Vejo como boa oportunidade do envolvimento da sociedade, como um todo, com poder público contribuindo com a segurança pública a nossa própria Constituição Federal/88 diz que segurança pública é dever do estado e responsabilibidade de todos”, ressalta.

O comandante acrescenta que a iniciativa pública privada chegou em boa hora e parabeniza os envolvidos no processo desde o início, destacando o ato do empresário e articulação política da deputada estadual Isolda Dantas.