Homem atira na cabeça da ex, mata amiga dela e comete suicídio em Mossoró

Marcelo Cristovão de Lima, de 37 anos, chegou em uma residência, no bairro Boa Vista, destinado a matar Luciana Kerlley dos Santos Gustavo, de 37 anos, com quem teve um relacionamento. Ivanicia Laurinda Alves, de 33 anos, teria tentado ajudar a amiga e acabou sendo morta. Luciana foi levada em estado grave para o HRTM.

No final da manhã desta quarta-feira (12) um técnico de ar-condicionado, Identificado como Marcelo Cristovão de Lima, de 37 anos, cometeu suicídio após atirar na cabeça da ex e matar amiga dela no bairro Boa Vista.

O ataque a tiros aconteceu por volta das 11h40, na Rua Silva Jardim. Luciana Kerlley dos Santos Gustavo (segunda foto), de 37 anos, foi socorrida em estado grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Ela seria o alvo do Marcelo Cristovão.

Já a segunda vítima, Ivanicia Laurinda Alves (primeira foto), conhecida como Nice, de 33 anos, morreu ainda no local.

De acordo com informações do Delegado Leonardo Germanno, da Titular da Delegacia de Homicídios de Mossoró, Marcelo teria um relacionamento amoroso com Luciana e teria chegado ao local para matar a mulher. Ivanícia teria tentado ajudar a amiga e acabou morta.

O delegado ainda informou que Marcelo já havia sido preso, enquadrado na Lei Maria da Penha, e estava em liberdade há pouco tempo.

Os corpos de Nice e Marcelo foram removidos para a sede do Itep. Luciana passa por cirurgia no HRTM.