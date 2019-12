Indicador do INEP/MEC confirma evolução de desempenho da UERN

Depois da última avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE/2018), com quatro cursos considerados excelentes e com nota máxima (5), a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) conquistou mais um excelente resultado.

Desta vez, a UERN melhorou seu desempenho no Índice Geral de Cursos (IGC), aumentando sua nota de 2,67 (2017) para 2,89 (2018), na modalidade contínua, mantendo-se no IGC 3.

A evolução aproxima a UERN do IGC 4, atribuído a instituições consideradas ótimas e com notas contínuas a partir de 2,95. Uma distância de apenas 0,06.

Os dados do IGC 2018 foram divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Os indicadores são produzidos a partir dos resultados do ENADE 2018, aplicado em 2.052 universidades, institutos federais, faculdades e centros universitários. No total, 8.520 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia foram avaliados em todo o País.

Compõem o cálculo do IGC a média das notas do Conceito Preliminar de Curso (CPC) do último triênio do ENADE (2016,2017,2018), mais a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto-sensu atribuídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e a distribuição dos estudantes nos cursos de graduação e pós-graduação. Mais informações (http://abre.ai/ayS4).

Entre os 18 cursos da UERN que foram avaliados, 17 obtiveram notas 3, 4 e 5 no CPC, atestando a melhoria de desempenho da instituição. Em relação à última nota obtida, em 2015, os 17 cursos melhoraram seus resultados.

O curso de Jornalismo da UERN obteve a maior nota entre os cursos avaliados nas universidades públicas e privadas do Rio Grande do Norte, com CPC 4,08 (contínuo) e 5 (faixa).

Entre os cursos de jornalismo das universidade estaduais do Nordeste, o curso obteve a melhor nota e figura entre os que ocupam o segundo lugar no País.

“Isso reafirma o resultado de todo um esforço para a consolidação da instituição através de ações como o recredenciamento da UERN como universidade, o reconhecimento de todos os nossos cursos de graduação junto ao Conselho Estadual de Educação, e a ampliação da nossa pós-graduação nos últimos dez anos. Nosso trabalho continua com este foco”, comemora o reitor, professor Pedro Fernandes, à frente da administração da UERN desde 2013. De 2014 até 2018, o IGC contínuo da universidade saltou de 2,54 para 2,89.

O fortalecimento das atividades de acompanhamento e apoio aos cursos de graduação é apontado como um quesito que tem feito a diferença para que resultados como este sejam conquistados.

“Continuar avançando é nossa busca. Alcançar melhores resultados em todos os âmbitos da UERN depende do trabalho colaborativo e coletivo”, explica a assessora de Avaliação Institucional da UERN, professora Mayra Rodrigues.

Para o reitor Pedro Fernandes, o resultado atesta o bom trabalho que tem sido realizado junto a estudantes, professores e técnicos-administrativos dos cursos de graduação.

“Tudo isso é fruto de muito planejamento e esforço coletivo na execução das ações, visando a melhoria da qualidade do nosso ensino. Somos uma universidade socialmente referenciada, com ações que refletem positivamente na sociedade e fortalecem a instituição”, comenta o reitor.

No IGC 2018 foram avaliados os cursos de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Serviço Social, Direito, Turismo, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, nos campus Central, Pau dos Ferros, Patu, Assu e Natal, e nos Núcleos Avançados de Alexandria, Nova Cruz, São Miguel e Caraúbas.