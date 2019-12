Comércio de Mossoró terá funcionamento diferenciado no feriado de Santa Luzia

Nesta sexta-feira (13) o comércio de Mossoró terá horário de funcionamento diferenciado em virtude do feriado de Santa Luzia, padroeira da cidade.

Quem precisa fazer compras no setor alimentício deve se adiantar, visto que os principais supermercados da cidade funcionarão apenas das 7h às 13h.

Já os bancos e agências dos correios não terão atendimento ao público nesta sexta-feira.

As Lojas do Centro de Mossoró estarão abertas no horário das 8h às 15h. Contudo, a abertura de cada loja vai depender da vontade do comerciante, que teve ter registrado a vontade de abertura do comércio, antecipadamente, junto a Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL).

No principal shopping de Mossoró a praça de alimentação abre a partir das 10h e segue até às 22h. Já as lojas do local funcionarão das 10h às 16h. Para quem busca lazer, o cinema estará funcionando a partir das 14h e a área de jogos das 10h às 22h.

Já os hospitais estarão funcionando normalmente e as atividades básicas de alimentação e lazer poderão ter seu funcionamento decidido de acordo com a necessidade do proprietário.