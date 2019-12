Av. Presidente Dutra será interditada a partir das 14h desta sexta. As 12h os agentes de trânsito de Mossoró deram início a Operação Varredura, com o objetivo de identificar e retirar os veículos que estejam estacionados no trajeto da Procissão de Santa Luzia. A romaria sairá do Mosteiro de Santa Clara, às 17h, e segue pela Presidente Dutra até a Catedral de Santa Luzia.

As 12h desta sexta-feira (13) os agentes de trânsito de Mossoró deram início a Operação Varredura, com o objetivo de identificar e retirar os veículos que estejam estacionados no trajeto da Procissão de Santa Luzia, ao longo da Av. Presidente Dutra

A romaria vai sair do Mosteiro de Santa Clara, às 17, localizado no bairro Dom Jaime Câmara, e segue até a Catedral de Santa Luzia, com previsão de chegada às 20h.

A partir das 14h a avenida será oficialmente interditada, sendo permitido apenas o tráfego de ônibus, táxis e mototáxis.

O agente de trânsito Oliveira recomenda que a população deixe o carro em casa ou se desloque ao Mosteiro de Santa Clara pela BR 304, para evitar transtornos.

“Pedimos que todos possam contribuir com a organização do trajeto da Procissão de Santa Luzia que sairá às cinco horas da tarde do Mosteiro de Santa Clara em direção à Catedral”.

HORÁRIOS

15h30 – Missa no Santuário de Santa Clara

17h - Procissão de Encerramento com saída da imagem de Santa Luzia do Santuário de Santa Clara, no bairro Dom Jaime, até à Catedral