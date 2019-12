Governadora assina autorização para construção de posto policial modelo

Governadora Fátima Bezerra apresentou o projeto do posto modelo que vai ser erguido em Mossoró em parceria com a Casanova Construções aos senadores e deputados; Antes a governadora havia assinado a ordem para a execução das obras; Empresário garante entregar pronto no dia 20 de maio.

A governadora Fátima Bezerra apresentou pessoalmente, neste sábado, dia 14, o projeto de construção e instalação de uma base da Polícia Militar na RN 117, trecho entre Mossoró e Governador Dix Sept Rosado, em Mossoró-RN.

Junto com Fátima Bezerra estava o senador Jean Paul Prates, a senadora Zenaide Maia, os deputados Francisco e Isolda Dantas, que foi quem fez toda a articulação dentro dos órgãos do Governo do Estado e a própria a governadora para que o projeto se concretizasse.

O diretor do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (DER), Manoel Marques, os comandantes da Polícia Militar da região de Mossoró e representantes do Comandante Geral da Policia Militar, o coronel Alarico Azevedo, também prestigiaram a solenidade.

Veja como vai ficar o novo posto





Antes da assinatura de autorização para a Casanova Construção fazer o Posto Policial modelo na RN 117, a governadora Fátima Bezerra concedeu entrevista, falando do esforço que fez neste primeiro ano de governo para colocar os salários em dia.

Falou que o Proedi atrai investimentos com competitividade para gerar empregos no Rio Grande do Norte, agradeceu o empenho dos policiais no combate a violência, destacou a Força Tarefa e que este esforço reduziu a criminalidade na casa de 30%.

A governadora Fátima Bezerra destacou também os esforços que permitiram pagar 15 folhas em 2019 (em 2018 foram pagos somente 10 folhas) e os R$ 120 milhões que estão sendo investidos na área de segurança pública no Rio Grande do Norte.

Confira





Em seguida, a governadora Fátima Bezerra, o diretor do DER Manoel Marques e representante do comandante geral da Polícia, assinaram a autorização para o empresário Marcelo Conrado, da Casanova Construções, construir o posto policial na RN 117.

A solenidade foi encerrada com a governadora Fátima Bezerra mostrando um banner do posto policial aos senadores Jean Paul Prates e Zenaide Maia, assim como os deputados Francisco e Isolda e demais autoridades presentes, que também comentaram o benefício.

Confira





A governadora Fátima Bezerra agradeceu e elogiou a postura do empresário Marcelo Conrado e destacou que a estrutura é moderna e que permite que os policiais trabalhem no controle do tráfego na rodovia e na segurança dos moradores da região com conforto e segurança.

A deputada estadual Isolda Dantas, que articulou a obra, disse que a cidade de Mossoró avançou na direção de Governador Dix Sept Rosado, sendo necessário que o posto policial também avançasse naquela mesma direção para garantir a segurança dos moradores.

O diretor do DER, Manoel Marques, disse que além de garantir a segurança aos moradores das comunidades próximas, o posto policial poderá, inclusive, atuar em parceria com a Coletoria Estadual no combate a sonegação fiscal e controlar o tráfego de carretas pesadas.

A senadora Zenaide Maia parabenizou o empresário Marcelo Conrado pelo empreendimento. Disse que o empresário é um capitalista solidário. “Ele sabe que vai investir nesta área e precisa de segurança e o faz para todos”, disse Zenaide Maia.

O senador Prates destacou a importância da forma inovadora de fazer parceria com o setor privado. Ganha muito a segurança pública. “Um dos poucos setores públicos em que a parceria pública privado é natural, é na segurança, porque afeta a todos, inclusive os negócios”, diz.

O comando da Polícia Militar disse que espera mais parcerias como esta para outras rodovias de acesso, não só a Mossoró, mas também de acesso as demais cidades do Rio Grande do Norte. É o momento que o setor privado consegue compreender que também precisa se somar com o Governo do Estado para reforçar as forças de segurança.

O empresário Marcelo Conrado assumiu o compromisso com a governadora Fátima Bezerra de entregar a obra no dia 20 de maio de 2019. A governadora Fátima Bezerra disse que virá pessoalmente receber o empreendimento. Ao PORTAL MOSSORÓ HOJE, a governadora disse que espera que outros empresários podem seguir o belo exemplo.