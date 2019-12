Flamengo tem favoritismo no Mundial de Times de 2019

Flamengo irá disputar o Mundial de times de 2019 contando não só com o talento e bom futebol dos seus jogadores, mas também com a paixão da sua torcida e favoritismo no campeonato devido a belíssima campanha desempenhada no Brasileirão e na Libertadores do ano corrente.

Para fechar o ano com chave de ouro, o Flamengo irá disputar o Mundial de times de 2019 contando não só com o talento e bom futebol dos seus jogadores, mas também com a paixão da sua torcida e favoritismo no campeonato devido a belíssima campanha desempenhada no Brasileirão e na Libertadores do ano corrente.



O jogo da semifinal que acontecerá na próxima terça-feira, às 14:30 no horário de Brasília, já se desenha a favor do time rubro-negro. A partida acontecerá no Khalifa Stadium, em Doha. Todas as competições do Mundial acontecerão no Catar. E pelo que se sabe, Catar e Arábia Saudita não têm uma boa relação, o que dificultou a presença de torcedores do Hilal no último jogo contra o Espérance, sendo muito provável que o episódio volte a acontecer, deixando a torcida do Flamengo ainda mais à vontade.





Governo do Catar confirma quase de 10 mil flamenguistas

O Catar espera receber quase 15 mil torcedores do Flamengo até a final do Mundial de clubes. Para a semifinal contra o Hilal, o Governo do Catar divulgou neste sábado que 8.750 brasileiros já estão registrados para assistir ao Mundial. O número não contabiliza os brasileiros que veem de outros países, apenas os que vão sair do Brasil com voos de todas as companhias e hotéis reservados até terça-feira, dia da semifinal.

Se o time rubro-negro conseguir a vitória, vai para a final que será disputada no dia 21 contra o famoso Liverpool. A expectativa do número de torcedores é que possa chegar a 15 mil. Diversos rubro-negros já estão na capital Catari para acompanhar o time desde os treinamentos.

Enquanto as partidas não acontecem, brasileiros que já se encontram na cidade de Doha aproveitam para passear e conhecer a cultura árabe. Animação, expectativa e confiança é o que o não falta para a nação rubro-negra.