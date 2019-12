Brasileiro vai gastar em média R$ 125 neste natal; Veja como economizar

As compras de Natal devem levar 77% dos brasileiros às compras este ano, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Quase 120 milhões de pessoas movimentarão R$ 60 bilhões com as compras de presentes, tanto no comércio como no setor de serviços. Mesmo com o mercado menos aquecido que no ano passado, quando 79% dos brasileiros saíram às compras, o resultado mostra que o consumidores seguem dispostos a comprar.



Ainda de acordo com a pesquisa, 17% dos entrevistados não decidiram se irão comprar ou não presente de Natal este ano e 7% não têm intenção ir às compras para as festas de fim de ano. O principal motivo neste último caso é a falta de dinheiro (39%), a falta de costume (15%) e o desemprego (15%).

Os consumidores que vão comprar presentes de Natal irão adquirir quatro artigos, e o gasto médio com cada um será de R$ 124,99. Este valor sobe para R$ 143,26 entre consumidores das classes A e B e cai para R$ 119,11 entre as classes mais baixas.

Os indecisos somam 23% e não tem claro se irão comprar presentes e nem quanto estão dispostos a gastar por eles. Na hora de tomar a decisão, 86% pesquisa antes os preços e 80% o farão através de sites e aplicativos.

41% dos consumidores tem a intenção de realizar suas compras de Natal em lojas online, igualando a intenção de compras em lojas físicas. O shoppings vem em terceiro lugar, com a preferência de 37% dos entrevistados. Entre os consumidores online, oito em cada dez pretendem comprar até metade dos artigos online e 15% deles irá realizar todas as compras de Natal através da internet.

Para este Natal, a Amazon, gigante do comércio eletrônico mundial - que este ano inaugurou um centro de distribuição em Cajamar (SP) para agilizar o processo de entregas - irá oferecer mais de 20 milhões de artigos de todas as categorias: de produtos natalinos, passando por eletrônicos a artigos de beleza.





Dicas para economizar nas compras de Natal

Os especialistas são unânimes: quem deseja economizar na hora dos presentes natalinos precisa fazer um orçamento de quanto quer gastar durantes as festas, já que é fácil se animar com as compras e acabar com um rombo nas finanças.

Segunda Marcela Campos, personal organizer e editora do site Guia55, a pesquisa e planejamento podem representar uma economia de até 30% nas compras de artigos para casa, por exemplo. "O segredo, principalmente para comprar eletrodomésticos ou eletrônicos, é pesquisar muito bem antes de apertar no botão 'finalizar compra' ou sair de casa para comprar. Quem sabe o que quer consegue economizar, sempre," garante.

Em segundo lugar, decida quem realmente deve ganhar um presente. A vontade de presentear toda a família é grande e este momento do ano fomenta a sensação de que quanto mais presentes, melhor. Para famílias numerosas, a dica é realizar um amigo secreto entre todos e escapar assim de ter que comprar muitos artigos.

Ser criativo na hora da escolha dos presentes também pode ajudar na economia. Em vez de presentear cada membro de uma família, por exemplo, você pode escolher algo que sirva para todos e dar um presente conjunto. Fazer seu próprio presente também pode ser uma saída. Além de ser mais econômico, é mais significativo. A internet está cheia de tutoriais de presentes criativos e especiais.