Mossoró segue sofrendo com a violência; Veja dicas para proteger sua casa

Nos primeiros meses deste ano, as ocorrências diminuíram em relação ao mesmo período do ano passado, mas, ainda assim, são números muito altos.

A violência em Mossoró assusta todos os moradores. Recentemente, a Secretaria do Estado de Segurança Pública e da Defesa Social, a Sesed, lançou uma força tarefa para tentar coibir a violência na cidade. Nos primeiros meses deste ano, as ocorrências diminuíram em relação ao mesmo período do ano passado, mas, ainda assim, são números muito altos.

O crescimento de 247% no número de homicídios nos últimos 15 anos chamou a atenção até da BBC News, que fez uma reportagem especial destrinchando a onda de violência no município. Mas, em meio a esse caos, o que podemos fazer para deixar nossas casas mais protegidas? Veja algumas dicas simples, porém eficazes para aumentar a segurança dos nossos lares.

Iluminação e vista

A iluminação em frente às casas é um fator importantíssimo para evitar crimes, principalmente noturnos. Além disso, tendo uma luz forte na fachada de sua casa, você conseguirá acompanhar qualquer movimento perigoso que aconteça no local. Para isso, é importante também ter um portão que possibilite ver o que está acontecendo na frente de casa, em vez de muros altos que tampem toda a visão externa.

Porém, é preciso ter um cuidado com esse portão que permite a você ver a parte externa: não deixar nada de valor visível de fora para dentro. Isso pode atrair criminosos. Um cão de guarda pode ser uma boa alternativa para coibir as ações dos bandidos, principalmente se você já gostar de animais.

Vizinhos

Para manter a região mais segura, é essencial ter uma boa relação com a vizinhança, mantendo os arredores da casa sempre movimentados. É fato que locais com mais movimento tender a ter menos ocorrências criminosas. A relação de confiança com os vizinhos também permite que vocês troquem informações e se mantenham constantemente atualizados e precavidos.

Tecnologia a favor da segurança

Existem várias pequenas mudanças na estrutura da casa que podem ser muito úteis para evitar roubos: fechaduras sempre novas, portas de boa qualidade, olho mágico na porta e pedaços de madeira em janelas de correr. Além disso, existem as soluções de segurança um pouco mais elaboradas e tecnológicas, como as câmeras de monitoramento e as fechaduras que funcionam por biometria. Outra alternativa pode ser investir em um sensor de presença, que dispara um alarme em qualquer caso de movimento na área da instalação.

Uma dica, caso queira contar com estas soluções tecnológicas, é usar apenas as mais discretas. Caso sua casa aparente um sistema ostensivo de segurança, isso pode se tornar um chamativo para criminosos, já que demonstra que há algo muito valioso para proteger.

Se você já investiu em segurança e acredita que não há mais o que fazer, pois mesmo assim se sente desprotegido, cogite fazer um seguro residencial. Assim, caso o pior aconteça, o prejuízo será bem menor.