Dupla vai a júri popular por homicídio de uma jovem em Areia Branca

Na manhã desta terça-feira (17) o conselho de sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró vai se reunir para julgar o último caso do ano.

Na ocasião, serão julgados:

Leonardo Rodrigues do Nascimento, de 24 anos, fiscal de qualidade, natural da cidade de Areia Branca.

João Batista dos Santos Souza Filho, conhecido como Júnior, de 25 anos, natural de Pendências.

O julgamento será iniciado por volta das 8h30, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, quando o presidente do TJP, juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros fará o sorteio do corpo de jurados.

Os réus serão julgados pelo homicídio de Rebeca Chayeni Teixeira, morta no dia 19 de março de 2018, na praia de Upanema, em Areia Branca.

A acusação da dupla será apresentada pelo Ministério Público, através do Promotor Ítalo Moreira Martins. Já a defesa ficará a cargo do advogado Leandro Dantas de Queiroz.





ENTENDA O CASO

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia 19 de março de 2018, por volta das 15h30, o réu Leonardo Rodrigues do Nascimento e Davi Lucas de França Melo (que não será julgado nesta terça), mataram Rebeca Chayeni Teixeira, com a ajuda do outro réu João Batista dos Santos Souza Filho.

O crime aconteceu na estrada carroçável do Paraíso, na Praia de Upanema. Segundo o MP, a vítima foi morta por motivo fútil e sem chances de defesa.

Nos autos do processo, consta que no dia do crime, João Batista teria ido a uma churrascaria da cidade e lá chegando encontrou os outros dois acusados, que pediram a ele para levar Rebeca até a praia de Upanema.

Os dois afirmaram que pretendiam matar a jovem porque ela “era safada” e teria “armado pra cima deles”, fazendo com que os dois se tornassem inimigos.

João Batista teria aceitado levar a jovem porque temia ser morto por Davi. Ele então a convidou para ir tomar um banho de mar e ela aceitou. Rebeca saiu de casa com um motorista não identificado e encontrou com João Batista no campo de futebol da cidade.

Os dois seguiram até a praia e ao chegar na estrada carroçável da comunidade Paraíso, Leonardo e Davi se aproximaram em outra motocicleta.

João Batista então parou a moto e Davi já desceu do outro veículo com um revólver na mão e imediatamente efetuou um disparo contra Rebeca, acertando a vítima na cabeça.

João Batista teria saído correndo do local e disse ter ouvido mais 4 disparos. Todos atingiram Rebeca na cabeça. O homem confessou o crime a autoridade policial e narrou a participação de todos os envolvidos.

Já Leonardo negou a participação no crime, embora tenha admitido que estava com Davi na momento em que Rebeca foi morta.

Davi está foragido até o momento e não chegou a ser ouvido pela polícia.