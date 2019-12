Suspeito de envenenar o enteado de 5 anos com raticida é preso em Natal

Neste sábado (14) um homem foi preso em flagrante por suspeita de ter matado o enteado de cinco anos, no bairro Nova Descoberta, na Zona Sul de Natal. O suspeito foi preso por policiais civis da 1ª Delegacia de Plantão da Zona Sul de Natal.

De acordo com as investigações, ele teria envenenado a criança com um raticida, quando a mãe do menino saiu de casa.

Ao retornar, a mãe percebeu que algo estava errado com o filho e levou a criança imediatamente para o hospital, contudo, ele não resistiu e foi a óbito.

A polícia solicitou o exame pericial, que constatou preliminarmente que a criança morreu por envenenamento. Diante do resultado e com base nos depoimentos, foi realizada a prisão em flagrante do suspeito.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.