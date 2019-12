Mulher suspeita de matar o próprio pai é presa na cidade de Macau

Nesta segunda-feira (16) policiais civis de Macau prenderam Thaysi Cristina de Paiva Ribeiro, suspeita de matar o pai dela, Francisco Fabrício Felipe Ribeiro.

A mulher é apontada como autora do homicídio que aconteceu em outubro de 2018. O homem teria sido morto durante uma discussão, quando a suspeita teria arremessado um tijolo contra a cabeça da vítima.

Após trinta dias hospitalizado, Francisco Fabrício faleceu, em razão de traumatismo cranioencefálico provocado pela agressão.

De acordo com as investigações, Thaysi Cristina apresentava comportamento agressivo e conflitos com os familiares. Ela foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado, sendo encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.