MP faz buscas nas casas de ex-mulher de Bolsonaro no Rio de Janeiro

O jornal O Globo informa que o Ministério Público do Rio de Janeiro está cumprindo na manhã desta quarta-feira, dia 18, mandados de buscas e apreensão nos endereços de ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro, do PSL/RJ, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro.

Entre os endereços visitados pelos promotores de Justiça e policiais está o de Ana Cristina Siqueira Valle, ex mulher do presidente Jair Messias Bolsonaro. As buscas e apreensões estão acontecendo em Resende e na capital do Estado do Rio de Janeiro.

Outro endereço visitado pelos promotores de Justiça e a polícia é o de Fabrício Queiroz, ex-chefe de segurança do senador Flávio Bolsonaro, que foi acusado em outros processos pegar parte dos salários dos assessores do patrão e depositar na conta da mulher de Bolsonaro.

"As medidas cautelares desta quarta-feira atingem sobretudo ex-assessores que também tiveram sigilo fiscal e bancário quebrado pelo Tribunal de Justiça do Rio em abril. Ao todo, na ocasião, 96 pessoas e empresas foram alvo da decisão da 27ª Vara Criminal do Rio, Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau. Em Resende, são alvo os nove parentes de Ana Cristina Siqueira Valle que foram lotados no gabinete de Flávio durante algum período entre 2003 e o ano passado - tempo de seus quatro mandatos. José Procópio Valle, ex-sogro de Bolsonaro, Andrea Siqueira Valle, ex-cunhada de Bolsonaro, além dos primos Francisco Diniz, Daniela Gomes, Juliana Vargas e os tios Guilherme dos Santos Hudson, Ana Maria Siqueira Hudson, Maria José de Siqueira e Silva e Marina Siqueira Diniz", aponta ainda a reportagem, assinada pela jornalista Juliana Dal Piva, do Jornal O Globo.