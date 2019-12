Polícia prende 34 pessoas em operações contra tráfico de drogas no RN

Duas operações deflagradas nesta terça-feira (17) pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com o apoio da Polícia Militar, resultou na prisão de 30 adultos e na apreensão de 4 menores nas cidades de Natal e Nova Cruz.

Na primeira ação, a “Operação Clã” teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas na Capital Potiguar. Foram expedidos pela Justiça vinte mandados de prisão temporária e 9 mandados de busca e apreensão. Participaram da ação 25 policiais civis e 30 policiais militares.

Durante a operação, foram cumpridos os nove mandados de busca e apreensão e foram presas 13 pessoas em cumprimento a mandados de prisão temporária.

Umas delas também foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e quatro deles já se encontravam no sistema prisional. Também foram apreendidas porções de cocaína e uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O nome da operação faz referência à participação de uma família inteira que, de acordo com as investigações, praticava o tráfico de drogas, com atuação predominante no bairro de Cidade da Esperança. Dos 13 presos, cinco deles pertencem à mesma família.

Já em Nova Cruz a polícia deflagrou a “Operação Dictum” objetivando o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva.

A ação, que contou com a participação de cerca de 70 policiais civis e 70 policiais militares, resultou na prisão de 16 pessoas e na apreensão de quatro adolescentes.

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares, porções de maconha, cocaína e “crack”, além de três armas de fogo.

As investigações duraram aproximadamente quatro meses, levando à identificação de suspeitos de integrarem organizações criminosas e de praticarem os crimes de homicídios, roubos, furtos, tráfico de drogas e associação ao tráfico, corrupção de menor, porte e comercialização de arma de fogo ilegal.

O nome da operação,“Dictum” - termo em latim que significa “limpeza” - faz referência à atuação das polícias, por meio do trabalho investigativo e operacional, no combate à criminalidade na região, visando garantir a paz da população.





FORAM PRESOS NA OPERAÇÃO EM NATAL

1) GIOVANI LACERDA PINHEIRO, 19 anos, preso no Conjunto Panatis, Natal, mandado de prisão temporária;

2) JUDSON PAULINO DA SILVA, 27 anos, preso no bairro Ponta Negra, Natal, mandado de prisão temporária;

3) PAULO CIRILO DE OLIVEIRA NETO, conhecido como Paulinho CDE, 28 anos, preso no bairro Cidade da Esperança, Natal, mandado de prisão temporária e também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas;

4) GABRIEL HENRIQUE AZEVEDO, conhecido como Naval, 22 anos, preso no bairro das Quintas, Natal, mandado de prisão temporária;

5 ) ROSEMEIRE CARDOSO DA SILVA, 41 anos, presa no bairro das Quintas, Natal, mandado de prisão temporária;

6 ) LUANA RAYSSA SIMOES DE OLIVEIRA, 22 anos, presa no bairro Candelária, Natal, mandado de prisão temporária;

7 ) LETICIA RAYANE SIMOES DE OLIVEIRA, 21 anos, presa no bairro Candelária, Natal, mandado de prisão temporária;

8) MARIA DO SOCORRO SIMÕES DE OLIVEIRA, 45 anos, presa no bairro Candelária, Natal, mandado de prisão temporária;

9) LUCIANO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA, 52 anos, preso no bairro Candelária, Natal, mandado de prisão temporária;

10) CLÉZIA MOREIRA DE MACEDO, 18 anos, no bairro Candelária, Natal, autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas;

11)LUAN MARCOS SIMÕES DE OLIVEIRA, 19 anos, cumprido mandado de prisão temporária, atualmente recolhido no Complexo Penal João Chaves;

12) CARLOS KLEBER SILVA DE FRANÇA, 26 anos, cumprido mandado de prisão temporária, atualmente recolhido no Complexo Penal João Chaves;

13) JANIELE LOURENÇO DA SILVA, 29 anos, cumprido mandado de prisão temporária, atualmente recolhida no Complexo Penal João Chaves;

14) GEORGE LUCAS DE LACERDA MARINHO, 22 anos, cumprido mandado de prisão temporária, atualmente recolhido no CDP Zona Sul;





FORAM PRESOS NA OPERAÇÃO EM NOV CRUZ

1) JOÃO BATISTA VALDEVINO DE OLIVEIRA, conhecido por “Guerreiro”;

2) CARLOS DANIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, conhecida por “Mutuca”;

3) JORGE DA SILVA LOPES, conhecida por “Coroa”;

4) JOÃO BATISTA DA SILVA FRANCELINO, conhecido por “JB”;

5) FÁBIO VIANA DE OLIVEIRA;

6) FÁBIO CÍCERO DA SILVA, conhecida por “Nego Fábio”;

7) RAFAEL HORTÊNCIO CASSIANO, conhecida por “Rafael Pimbinha”;

8) JOSÉ FRANCISCO FERREIRA, conhecido por “Dico”;

9) MATEUS PEREIRA DA SILVA;

10) JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, conhecido por “José Mototaxista”;

11) JONAS SOUZA DA ROCHA, conhecido por “Cronha”;

12) EDSON FLORENTINO DOS SANTOS;

13) MARIA IRACI FERREIRA DA SILVA;

14) DANIELA ESTEVAM FERREIRA, conhecida por “Dani”;

15) LAÍS MOREIRA DA SILVA;

16) WILLIAN.