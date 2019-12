Comerciante é encontrado morto a tiros em estrada carroçável nas Malvinas

A Polícia Militar confirmou a ocorrência de um homicídio na região das Malvinas, no bairro Dom Jaime Câmara.

O corpo de um homem, identificado apenas como “Marcos da Bodega, foi encontrado com marcas de tiros, por volta das 10h20 desta quinta-feira (19), por populares que passavam em uma estrada que dá acesso ao Conjunto Geraldo Melo.

A PM isolou a cena até a chegada do Itep, para remoção do corpo, e da Polícia Civil, que deu início as investigações no local.

A Polícia ainda não tem informações sobre por quem o crime foi cometido. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios de Mossoró.