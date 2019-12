Corpo é encontrado em estado de decomposição em Gov. Dix-sept Rosado

Na manhã desta quinta-feira (19) o corpo de um homem foi encontrado às margens da RN-117, no município de Governador Dix-sept Rosado.

De acordo com informações da PM, a ocorrência foi registrada por volta das 9h. O corpo já está em avançado estado de decomposição.

Pela forma como a vítima está vestida, familiares acreditam que se trata do mototaxista “Sebastião”, que está desaparecido da cidade desde a terça-feira (17).

No dia do desaparecimento, Sebastião teria saído de moto, da casa de um parente, acompanhado de outro homem, e não foi mais visto desde então.

Contudo, devido ao estado de decomposição do corpo achado nesta quinta, somente um exame pericial, que será realizado no Itep, poderá confirmar as suspeitas da família.

A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na região da cabeça e abandonada às margens da rodovia.