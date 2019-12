Preso de justiça é morto e o filho baleado duas vezes em Mossoró-RN

Rafael foi assassinado com mais de 15 disparos e o filho dele terminou baleado com 2 tiros

Uma criança de apenas 4 anos foi socorrida na noite desta quinta-feira (19) para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró-RN, vítima de 2 tiros: um no braço e outro nas nádegas.

O alvo dos atiradores (quatro homens) era o pai da criança, Antônio Rafael de Lima Rodrigues, de 24 anos, que é preso de justiça em liberdade vigiada (usa tornozeleira).

A Polícia Militar informou que o chamado foi por volta das 23 horas, avisando que quatro homens estavam invadindo uma residência na localidade de Jucuri, zona rural de Mossoró.

No local, os policiais constataram a ocorrência. Antônio Rafael havia saído da prisão havia pouco tempo e estava morando na casa com a mulher e o filho de 4 anos.

Quando os atiradores chegaram, Rafael tentou se refugiar dentro do quatro, usando um guarda roupa para segurar a porta. Entretanto, a porta foi arrombada a tiros e Rafael assassinado.

A criança estava com o pai e terminou baleado nas nádegas e no braço. Foi socorrida as pressas para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde permanece sob observação médica.

O corpo de Rafael foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró. O caso deve ser investigado em inquérito policial conduzido pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN.