Styvenson e Cipriano vão ao HRTM avaliar investimento dos R$ 16,5 milhões

Na tarde desta segunda-feira (16) o Senador Styvenson Valetim e o Secretário Estadual da Saúde, Cipriano Maia, estarão fazendo uma visita a Hospital Regional Tarcísio Maia, com objetivo de avaliar as necessidades a unidade e onde serão investidos os R$ 16,5 milhões da emenda de bancada do senador.

A reunião está prevista para as 14h. Além do senador e do secretário, também estarão presentes o deputado Allyson Bezerra e representantes de entidades que asseguraram apoio para fiscalização do investimento da verba destinada Hospital Tarcísio Maia.

“É fundamental que este dinheiro possa ser utilizado da melhor forma possível para otimizar a qualidade na oferta dos serviços de saúde para a população da região. Uma equipe liderada pelo reitor da Ufersa, José Arimatéia, junto à diretoria do hospital Tarcísio Maia, já está tocando o processo que será acompanhado por representantes de várias entidades do estado. Quando o dinheiro chegar vou convocar também a população para fiscalizar cada centavo,” solicitou Styvenson.

Também estão confirmados para a reunião diretores dos Conselhos dos médicos, advogados, farmacêuticos, contabilistas e engenheiros que irão analisar um primeiro estudo feito por profissionais da Ufersa a partir dos dados apresentados pela diretoria do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

"Achei muito boa essa iniciativa do senador Styvenson que é democrático, gosta de ouvir todos os envolvidos, independente de município ou estado. É na porta do gestor municipal que a população grita e, apesar do hospital ser estadual, atende munícipes de todas as cidades e regiões circunvizinhas, sendo um equipamento de saúde de extrema importância e relevância para nossa população", destacou a Secretária Municipal de Saúde de Mossoró, Saudade Azevedo.

A destinação da verba está prevista no Orçamento da União de 2020, que foi aprovado na última terça-feira (17) no Congresso Nacional. Agora o orçamento segue para liberação por parte do governo federal.