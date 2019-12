Operação da PRF visa garantir a segurança nas estradas neste fim de ano. Lançada oficialmente nesta sexta-feira (20) pela PRF, a Operação Rodovida Integrada 2019/2020 acontecerá em duas etapas, no feriado do natal, de 21 a 25 de dezembro; e no feriado de ano novo, de 28 de dezembro a 1º de janeiro, em todas as rodovias federais do país.

Na manhã desta sexta-feira (20) a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no RN realizou o lançamento da Operação Rodovida Integrada 2019/2020.

O evento aconteceu às 9h, na Unidade Operacional de São Gonçalo do Amarante, km 167 da BR 406, região metropolitana de Natal.

Com a operação, a PRF aumentará o policiamento nas rodovias que cortam o estado durante as festas de fim de ano. A operação acontecerá em duas etapas: no feriado do natal, de 21 a 25 de dezembro; e no feriado de ano novo, de 28 de dezembro a 1º de janeiro.

A PRF atuará no policiamento preventivo em locais e horários com maior incidência de acidentes graves e criminalidade. O objetivo é reduzir o número de acidentes, manter a fluidez e combater a violência no trânsito.

No final de semana que antecede o feriado do natal o aumento esperado no fluxo de veículos é de pelo menos 30% a mais que o normal e na véspera de natal aumenta em 50%. A porcentagem se mantém para o retorno que, geralmente, ocorre um dia após o ano novo.

A Operação Rodovida está em sua nona edição e tem o foco no enfrentamento a violência no trânsito e reduzir o número de vítimas de acidentes.

As fiscalizações terão como foco as ultrapassagens irregulares, a mistura de álcool e direção, o não uso do cinto, da cadeirinha e o trânsito irregular de motocicletas.

A solenidade de lançamento no RN contou com a participação de várias autoridades dos diversos órgãos da Secretaria de Segurança do Estado e de fiscalização de trânsito.

O Vice-Governador do Estado, Antenor Roberto, esteve presente representando a Governadora Fátima Bezerra.

Na oportunidade, o Superintendente da PRF, Djaírlon Henrique Moura, destacou a importância da integração de todos os órgãos em prol de um trânsito mais humano e mais seguro, especialmente durante as festividades de final de ano e das férias escolares.

Após a solenidade de abertura, foi realizada uma ação de educação para o trânsito, através do projeto Cinema Rodoviário para Servidores da PRF.